Сеул обвинил Болтона в «подрыве доверия» между Южной Кореей и США

Отмечается, что описанные в мемуарах Болтона детали подготовки встреч лидеров Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа «отражают его точку зрения, а не реальные факты».

Кроме того, по мнению Сеула, Болтон «подорвал доверие» между двумя странами, а также включил в свою книгу подробности двусторонних дипломатических консультаций без согласования с южнокорейской стороной. Об этом написал сайт «Известия».