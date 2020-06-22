Сеул обвинил Болтона в «подрыве доверия» между Южной Кореей и США
Джон Болтон, бывший помощник президента США по нацбезопасности, в своих воспоминаниях исказил некоторые события об американо-южнокорейских переговорах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора президентского офиса по национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ена.
Отмечается, что описанные в мемуарах Болтона детали подготовки встреч лидеров Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа «отражают его точку зрения, а не реальные факты».
Кроме того, по мнению Сеула, Болтон «подорвал доверие» между двумя странами, а также включил в свою книгу подробности двусторонних дипломатических консультаций без согласования с южнокорейской стороной. Об этом написал сайт «Известия».