Мир 10 января 2023, 17:20 Сеть «Вкусно — и точка» не появится в Казахстане «Говорит Москва»: сеть «Вкусно — и точка» не заменит McDonald’s в Казахстане РИА «Новости»

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Сеть «Вкусно — и точка» не откроют на замену уходящего из Казахстана McDonald’s. Об этом сообщил портал «Говорит Москва» со ссылкой на генерального директора компании Food Solutions KZ Асета Машанова.

Он пояснил, что «Вкусно — и точка» работает только в России. По его словам, сейчас в республике нужно восстановить работу сети ресторанов под новым брендом.

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«Что это будет российская сеть, мы этот вопрос не рассматриваем. Идет поиск нового названия казахстанской сети ресторанов, оставшихся без бренда McDonald’s», — отметил Машанов.

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О прекращении работы McDonald’s в Казахстане стало известно 5 января. В стране сетью ресторанов быстрого питания с 2016 года управляла компания ТОО Food Solutions KZ. Представители организации планируют открыть заведения под новым брендом. Они подчеркнули, что посетителям также будет доступно разнообразное меню, хорошие продукты и достойный сервис.

В Минсельхозе Казахстана пояснили причину закрытия McDonald`s. В рестораны привозили мясную продукцию и полуфабрикаты российского производства. После ухода сети из России с поставками начались проблемы.