Мир 05 сентября 2023, 12:24 Сеть вербовки бойцов на Украину раскрыли на Кубе МИД Кубы: сеть торговли людьми принуждала жителей к участию в боях на Украине piqsels

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Действовавшая из России сеть торговли людьми вербовала кубинцев для участия в боях на Украине. Схема затрагивала не только живущих в РФ кубинцев, но и тех, кто был на Кубе. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Министерство внутренних дел выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми <…> с целью включения проживающих в России кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в конфликте на Украине», — указано в сообщении.

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В отношении причастных к преступлению возбудили уголовные дела. Деятельность вербовочной сети пресекли. В МИД Кубы отметили, что враги страны пытаются приписать ей участие в конфликте, в то время как она «занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества». Куба не участвует ни в украинском конфликте, ни в торговле людьми для вербовки и наемничества, заверили в министерстве иностранных дел.