Крупная сеть супермаркетов в Великобритании ограничила продажу кулинарного масла — не более двух бутылок в одни руки. Страна испытывает дефицит этого продукта из-за ситуации на Украине, сообщило издание Daily Mail.

На полках британских магазинов появились таблички с предупреждением об ограничении продажи масла. Украина обеспечивала около 80% потребностей страны в кулинарном масле.

Другая крупная сеть супермаркетов разместила вывески, которые предлагают заменить подсолнечное масло на рапсовое

«Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы убедиться, что у клиентов по-прежнему есть кулинарные масла на выбор, включая оливковое, растительное и рапсовое», — пояснил представитель сети.

Запасов растительного масла в Великобритании хватит на несколько недель, заявил крупнейший производитель этого продукта в стране. Продавцы ищут альтернативу поставкам из Украины.

Антироссийские санкции могут привести к мировому продовольственному кризису, РФ является одним из главных экспортеров сырья. Другие поставщики продуктов питания не исключают сокращения производства из-за нарушенных логистических цепочек и подорожания энергоресурсов.