Сеть супермаркетов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита — СМИ
Daily Mail: Британия испытывает дефицит кулинарного масла из-за ситуации на Украине
Крупная сеть супермаркетов в Великобритании ограничила продажу кулинарного масла — не более двух бутылок в одни руки. Страна испытывает дефицит этого продукта из-за ситуации на Украине, сообщило издание Daily Mail.
На полках британских магазинов появились таблички с предупреждением об ограничении продажи масла. Украина обеспечивала около 80% потребностей страны в кулинарном масле.
Другая крупная сеть супермаркетов разместила вывески, которые предлагают заменить подсолнечное масло на рапсовое
«Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы убедиться, что у клиентов по-прежнему есть кулинарные масла на выбор, включая оливковое, растительное и рапсовое», — пояснил представитель сети.
Запасов растительного масла в Великобритании хватит на несколько недель, заявил крупнейший производитель этого продукта в стране. Продавцы ищут альтернативу поставкам из Украины.
Антироссийские санкции могут привести к мировому продовольственному кризису, РФ является одним из главных экспортеров сырья. Другие поставщики продуктов питания не исключают сокращения производства из-за нарушенных логистических цепочек и подорожания энергоресурсов.