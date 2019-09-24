Сеть студий детского порно накрыли в Грузии

Грузинские правоохранители задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к изготовлению детской порнографии. Среди задержанных — граждане США и Австралии. Родители юных порноактеров были в курсе происходящего.

МВД Грузии сообщило о задержании членов международной преступной организации еще 19 сентября. Среди задержанных — гражданин США, преподававший грузинским детишкам английский язык, гражданин Австралии и несколько их сообщников, в основном из Горийского района Грузии. Организаторами съемок и подпольных педофильских порностудий стали иностранцы. Они оборудовали фотосалоны в нескольких съемных квартирах в Тбилиси, где съемку педофильского контента поставили на поток.

Полиции известно о 10 пострадавших девочках. Их возраст — от восьми лет. Правоохранители говорят, что родители сами просили, чтобы их детей снимали в порно: гонорар составлял до трех тысяч лари (до 65 тысяч рублей) за съемку. В небогатой Грузии это громадные деньги.

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«Абсолютно все родители знали, что их дети участвуют в порнографических фото и видеосъемках, и у каждого родителя была финансовая сделка», — рассказала прокурор по делу Мариам Гогорелиани. Ее слова привел «Спутник. Грузия».

Грузинское законодательство предусматривает за подобные преступления длительное лишение свободы. Если удастся доказать вину подозреваемых, им грозит от 17 лет заключения и вплоть до пожизненного срока.