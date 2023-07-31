Мир 31 июля 2023, 16:30 Сеть обменников заблокировали на Украине за перевод рублей Бюро экономической безопасности Украины остановило работу обменников за операции в рублях РИА «Новости»

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Действующую в четырех областях Украины сеть валютных обменных пунктов заблокировали сотрудники Бюро экономической безопасности. Организаторов обвинили в создании теневой схемы перевода через российские платежные системы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Организаторы схемы предлагали свои услуги жителям Киева, Харькова, Ровно и Сум по обмену валюты как через обычные пункты, так и онлайн-платформы. Все транзакции участники схемы проводили через российскую систему ЮMoney и международную WebMone, где забирали рубли, конвертировали деньги в криптовалюту и передавали клиентам в гривнах.

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В ходе расследования выяснилось, что все операции проводились нелегально, без отражения в налоговых декларациях, и по поддельным документам. Легализованные деньги переводились на платежные карты клиентов.

Сотрудники бюро провели более 20 обысков у причастных к организации преступной схемы. В ходе мероприятий они изъяли валюту на общую сумму более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов). Одного из организаторов бизнеса задержали по подозрению в организации незаконных действий с платежными картами и электронными деньгами.

Национальный банк Украины запретил обращение российского рубля и все финансовые операции с Россией с 1 апреля 2022 года.