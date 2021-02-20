Сеть магазинов «Спортмастер» попала под санкции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях к компании Sportmaster Operations. Это головная организация для сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер».

Соответствующий указ был размещен на сайте офиса главы украинского государства.

Санкции, согласно тексту документа, «распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре».

Указанная компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Санкции предусматривают на три года ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет вывода капиталов за пределы Украины, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Несколькими часами ранее стало известно, что Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях против депутата Виктора Медведчука. В санкционные списки также попала жена Медведчука Оксана Марченко, иеще восемь человек: пять россиян, трое украинцев и один гражданин Китая. Кроме того, санкции ввели против 19 компаний. Все фигуранты списка проходят по статье «Финансирование терроризма».