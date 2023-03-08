Мир 08 марта 2023, 18:29 Сеть гостиниц Azimut Hotels решила закрыть бизнес в Европе РБК: гостиничная сеть Azimut Hotels прекращает бизнес в Европе РИА «Новости»

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Сеть гостиниц Azimut Hotels намерена в течение года завершить работу на европейском рынке. Об этом РБК сообщил представитель компании Gleden Invest, которая управляет активами основателя сети бизнесмена Александра Клячина.

Ранее компания насчитывала в Европе более 20 отелей и планировала расширяться. В прошлом году уже осталось восемь гостиниц, на сегодняшний лень — только три. Под брендом Azimut продолжают работать отели в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Остальные сменили название Azimut на acom-Hotel. Представитель Glenden Invest подчеркнул, что компания не имеет отношения к этому бренду

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В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что компания прекратила договоры управления с некоторыми европейскими отелями. Отмечается, что сеть при этом останется международной. В этом году запланировано открытие гостиниц Azimut в Израиле и ряде стран СНГ. Продолжится развитие и в России.

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В издании предположили, что на решение прекратить бизнес в Европе могли повлиять международные санкции.

Гостиничная сеть Azimut Hotels образовалась в 2004 году — тогда Клячин приобрел отель в Самаре. Сейчас в нее входит входят более 50 отелей в России, Германии и Австрии, а также 18 российских санаториев.