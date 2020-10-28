Сестры едва не прирезали охранника за требование надеть маску в США
В США перед судом предстанут сестры Джессика и Джейла Хилл, которых обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, в одном из магазинов Чикаго охранник потребовал от сестер надеть маски и воспользоваться антисептиком. Реакция сестер была неадекватной.
Одна из них ударила мужчину мусорным ведром, затем схватила его за волосы и удерживала, пока другая колола охранника ножом, спрятанным в расческе.
Пострадавший получил 27 ранений и выжил. По словам адвоката сестер, они страдают от биполярного расстройства. Нападение на охранника юрист объяснил самозащитой.