Сестра Захарченко хранила в квартире деньги из более чем 10 банков

Большую часть из найденной наличности — около 37 миллионов — привезли из-за границы, на стотысячных упаковках стоит иностранный штамп. Еще более 20 миллионов долларов были разложены по пакетам и коробки без каких-либо штампов, эти деньги были перевязаны резинкой. Третью по размеру долю — более 14 миллионов долларов — обналичили в дополнительном офисе банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) на Бауманской за несколько месяцев до ареста Захарченко.

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Кроме того, стотысячные пачки долларов выдали в АКБ «Связь-Банк» и в МИА-банке. Эти чуть более 12 миллионов долларов обналичили летом 2016 года. Крупный совладелец этой финансово-кредитной организации — государственный «Внешэкономбанк». Тем же летом еще миллион долларов выдали в «Юниаструм Банке». В начале 2017-го он присоединился к банку «Восточный», контролируемый инвестиционным фондом Baring Vostok. В отношении основателя этого учреждения Майкла Калви было возбуждено уголовное дело в феврале 2019 года. Он посчитал виновными в черной полосе в своей жизни акционеров банка «Юниаструм», которые перед сделкой вывели часть активов организации.

Помимо этого в квартире сестры Захарченко был один миллион долларов, которые принесли из «Инвестторгбанка». А еще несколько сотен долларов обналичили в ВТБ, по несколько сотен — в «Сбербанке», «Промсвязьбанке», «Абсолют Банке», «Новикомбанке», а также в «М2М Прайвет банке», который остался без лицензии.

Не менее восьми пачек по 100 тысяч долларов хранились со штампом банка «Раунд», который контролируется миллиардером Алишером Усмановым и отцом депутата Госдумы Андрея Скоча — Владимиром Скочем. Правоохранители также нашли восемь пачек по 100 тысяч долларов, обернутые бумажной лентой. На них было написано наименование итальянского бренда предметов роскоши Bottega Veneta.

А вот основная масса евро хранится не в бумажных купюрах, поэтому следствие не может найти какие-либо зацепки.

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Касательно рублей, 25 миллионов взяли в банке «Открытие», 45 миллионов — в «СБ Банке», у которого давно забрали лицензию. Помимо прочего, пять миллионов попали в квартиру на Ломоносовском проспекте из Московского кредитного банка. А остальные миллионы пришли неизвестно откуда, они были просто перевязаны резинкой.

Журналисты полагают, что все полученные в банках деньги могут представлять собой основание для нового уголовного дела. На этот раз следствию нужно будет выяснить, кто выдал все эти финансы и сколько было спонсоров.

News.ru узнал, что лидером сообщества, в котором мог состоять Захарченко, следствие якобы считает украинского бизнесмена и его друга, который имел долю в российском банке «Новое время».