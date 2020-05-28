Сестра Столтенберга посчитала карантин в Норвегии бесполезным

Уточняется, что Камилла Столтенберг занимает пост директора Норвежского института общественного здравоохранения.

По ее мнению, инфекция распространялась по стране не так быстро, чтобы было нужно вводить жесткий режим ограничений. Она напомнила, что карантин негативно сказался на социальной сфере и экономике.

«Наша оценка сейчас заключается в том, что, вероятно, можно было достичь того же эффекта, не закрывая объекты, и избежать части нежелательных последствий», — заметила Столтенберг.