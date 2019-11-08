Сестра Меган Маркл пожаловалась на психологическое давление

«Я начала получать угрозы. Незнакомые люди присылали мне мои фотографии сквозь прицел винтовки. Если это не очевидный символизм, я не знаю, что это такое», — отметила она.

Маркл-старшая уверена, что ее хотят запугать, держать в страхе, также ей мешают выпустить книгу. Сестра жены принца Гарри уверена, что «нельзя поступать так с людьми».

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Меган Маркл давно рассорилась со своей семьей. СМИ обсуждают ее холодные отношения с отцом и 51-летней сестрой. Саманта Маркл обвинила младшую сестру в лицемерии и гордыне. Потом женщина даже сменила место жительства, чтобы пресса меньше интересовалась ее именем. Она подозревает жену наследника престола в причастности к травле.

Тем временем британские таблоиды продолжают пристально следить за личной жизни пары. В связи с этим принц Гарри подал на них в суд.