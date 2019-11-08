  • Сестра Меган Маркл пожаловалась на психологическое давление

    08 ноября 2019, 15:29

    Алена Макаренко

    Саманта Маркл пожаловалась на психологическое давление из-за большой популярности своей младшей сестры Меган Маркл — супруги принца Гарри. Об этом она рассказала в эфире передачи «Расскажи обо всем» на одном из западных телеканалов, сообщило ИА Nation News.
    Сестра Меган Маркл пожаловалась на психологическое давление

    «Я начала получать угрозы. Незнакомые люди присылали мне мои фотографии сквозь прицел винтовки. Если это не очевидный символизм, я не знаю, что это такое», — отметила она.

    Маркл-старшая уверена, что ее хотят запугать, держать в страхе, также ей мешают выпустить книгу. Сестра жены принца Гарри уверена, что «нельзя поступать так с людьми».

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    Меган Маркл давно рассорилась со своей семьей. СМИ обсуждают ее холодные отношения с отцом и 51-летней сестрой. Саманта Маркл обвинила младшую сестру в лицемерии и гордыне. Потом женщина даже сменила место жительства, чтобы пресса меньше интересовалась ее именем. Она подозревает жену наследника престола в причастности к травле.

    Тем временем британские таблоиды продолжают пристально следить за личной жизни пары. В связи с этим принц Гарри подал на них в суд.