Сестра Меган Маркл подорвет репутацию герцогини в своей книге

Компрометирующая книга получила название «Дневник сестры напористой принцессы». Ее издаст Barnes & Noble. В мемуарах рассказывается вся правда о семье супруги принца Гарри.

В Сети многие уже негативно отреагировали на будущую книгу Грант. Интернет-пользователи посчитали ее очередным пиаром на имени известной сестры, написало ИА Nation News. Они не сомневаются, что в издание попадет только ложь.

Автор книги заявила, что повествование понравится представителям королевской семьи. Саманта осознает, что Маркл раскритикует многие фрагменты, но сама считает их «естественными».

Презентация книги пройдет 17 января. Маркл не покажет свое возмущение из-за книги Грант, предположил анонимный источник журнала In Touch Weekly. И это несмотря на то, что сводная сестра собирается поделиться с читателями «хорошими, плохими и грязными» подробностями о герцогине. Прикованная к инвалидному креслу 56-летняя Грант не думает разрушать репутацию Маркл. В книге она старалась быть предельно откровенной, отметило зарубежное издание.

Ранее Грант обвиняла Маркл в нежелании помогать отцу. Она говорила, что раз супруга принца Гарри способна потратить 75 тысяч долларов на платье от элитного бренда, то такую же та сможет найти и на папу.