Мир 29 апреля 2023, 04:16 Сестра Ким Чен Ына заявила, что Вашингтонская декларация ухудшит ситуацию в мире Ким Е Чжон: Вашингтонская декларация является враждебной политикой в отношении КНДР Википедия

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Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон прокомментировала Вашингтонскую декларацию, принятую США и Южной Кореей. По ее мнению, которое привело агентство ЦТАК, она только ухудшит ситуацию в мире.

Особенно это касается безопасности Северо-Восточной Азии. Этот акт, заявила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи, ни в коем случае нельзя приветствовать.

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«Вашингтонская декларация, принятая правителями США и Южной Кореи, является компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их волю к самым враждебным и агрессивным действиям», — сказала сестра лидера КНДР.

Вашингтонская декларация была принята президентами США и Южной Кореи по итогам саммита. Она предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования. В документе отражена разработка конкретных планов его применения.

Ким Е Чжон также поделилась резкой оценкой слов президента США Джо Байдена о смене режима в Северной Корее. Высказывание Байдена нужно воспринять как слова, который произнес «человек в преклонном возрасте, старик без будущего», считает она.