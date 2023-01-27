Мир 27 января 2023, 20:22 Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с народом России Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон: КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России

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КНДР всегда поддержит народ и армию России. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее заявление опубликовало ЦТАК.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — сказала Ким Е Чжон.

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По ее мнению, западным силам не удастся сломить героический дух России, как бы они ни старались. Российские военные и народ очень патриотичны, обладают «упорством и стойкой духовной силой», добавила политик.

Ким Е Чжон осудила решение США поставлять ВСУ танки Abrams. Она назвала это «гнусным шагом» и заявила, что он приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

В этом же выступлении сестра Ким Чен Ына пожелала Российской Федерации «сжечь дотла» западную технику и превратить ее в груду металлолома.