Сестра Ким Чен Ына резко отреагировала на боевые учения США и Южной Кореи

Сестра лидера Северной Кореи, заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии страны Ким Е Чжон высказала критику в адрес совместных военных учений США и Южной Кореи, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства КНДР.

Политик заявила, что властям Штатов лучше не допускать ошибок, которые могут «лишить Вашингтон спокойного сна». Ким Е Чжон предупредила, что Пхеньян будет следить за действиями Южной Кореи. Если ее слова не примут к сведению, могут быть ликвидированы все ведомства, ответственные за обмены и контакты. Также возможно аннулирование военного соглашения, которое подписали после саммита Юга и Севера в 2018 году.

«Если они (США — прим. ред.) желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», — подчеркнула сестра Ким Чен Ына.

Она добавила, что вернуть былые теплые отношения между странами будет непросто.