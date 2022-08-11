Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за ковида

Заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является родственницей лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Южная Корея не должна пытаться запустить вирус на территорию республики. Ее слова привело агентство Ренхап.

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — заявила сестра Ким Чен Ына.

Весной в Северной Корее возникла чрезвычайная ситуация из-за распространения ковида. Власти республики бросили все силы на борьбу с инфекцией. Ранее Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР.

Однако ситуация с COVID-19 складывается в других странах мира не так позитивно. Перед началом эпидемического периода в Европе и США зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. А в России выявили новый вариант инфекции — гибрид «дельты» и «омикрона».