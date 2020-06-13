Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» по Южной Корее

«Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг», — заявила Ким Е Чжон.

Право предпринять следующий шаг получит Генеральный штаб Корейской народной армии.

Ким Е Чжон отметила, что голос народа Северной Кореи становится сильнее. Она верит в действия военных страны, которые «предпримут действия для успокоения гнева граждан».

В начале июня Ким Е Чжон выступила с заявлением, в котором осудила постоянное распространение антисеверокорейских листовок. Их раздавали группы перебежчиков с Юга. Сестра Ким Чен Ына пригрозила окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга. Это произойдет, если Сеул не предпримет действенные меры.

С 9 июня Пхеньян прервал все линии связи с Южной Кореей, напомнила газета «Известия». Власти КНДР отметили, что «межкорейские отношения достигли конечной точки» и объявили о своем разочаровании от переговоров с Республикой Корея.