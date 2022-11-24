Мир 24 ноября 2022, 08:45 Сестра Ким Чен Ына оскорбила президента Южной Кореи ЦТАК: сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи «идиотом» РИА «Новости»

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Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, резко высказалась в адрес президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Ким Е Чжон назвала главу соседнего государства и его правительство идиотами. По ее словам, любые санкции со стороны Республики Корея бесполезны, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Его публикацию перевело РИА «Новости».

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала решение президента Южной Кореи усилить меры по сдерживанию КНДР, которые согласованы с США. Юн Сок Ель пошел на этот шаг после запуска Северной Кореей баллистической межконтинентальной ракеты «Хвасон-17».

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По ее словам, когда Южную Корею возглавлял Мун Чжэ Ин, то это страна не была целью Северной Кореи. Сестра Ким Чен Ына добавила, что чем больше Республика Корея и Соединенные Штаты усиливают санкции, тем яростнее на это будет реагировать КНДР.

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Ранее этой осенью Южная Корея ввела односторонние санкции против 15 физических лиц и 16 организаций из Северной Кореи в ответ на ракетные пуски КНДР.