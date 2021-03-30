Сестра Ким Чен Ына обозвала лидера Южной Кореи «циничным американским попугаем»

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон жестко прошлась по руководителю Южной Кореи Мун Чжэ Ину. После осуждения ракетных пусков КНДР она назвала его «циничным американским попугаем».

«Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму», — цитирует заместителя заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии КНДР северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Е Чжон возмутилась и добавила, что глава Южной Кореи — «американский попугай, который противоречит сам себе», а его слова — это «апогей наглости». Она подчеркнула, что это высказывание очень похоже на «разбойнические действия США, которые придираются к Северной Корее».

Ранее Мун Чжэ Ин выступил на шестой церемонии так называемого «Дня защиты Западного моря». Он осудил ракетные пуски КНДР и отметил, что они «усложняют ситуацию». Секретарь ЦК Трудовой партии Северной Корее Ри Бен Чхоль назвал ракетные испытания самообороной.