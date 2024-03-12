Мир 12 марта 2024, 21:52 Сержант ВСУ сбежал с Украины на такси, чтобы сдаться в российский плен РИА «Новости»

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Украинский сержант Дмитрий Баланда сбежал из страны и сдался в российский плен, причем большую часть пути сократил благодаря поездке на такси. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бердянск ZaVtra».

Младший сержант пограничных войск, наводчик гранатометчика признался, что решил стать перебежчиком из-за сильного психологического давления со стороны командования, обманного призыва в армию, отсутствия на позициях воды, еды и боеприпасов, а также игнорирования его жалоб на происходящее в различных инстанциях.

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Баланда рассказал, что решил идти пешком 200 километров до Мелитополя.

«Нашел таксиста, попросил его отвезти на максимальную точку контроля наших войск. Он меня привез в Степногорск, не доезжая до блокпоста 150 метров», — уточнил боец ВСУ.

Там он увидел двух украинских военных. Им он предложил уйти вместе с ним, но услышал в ответ, что они откроют по нему огонь. Баланда все-равно пошел, но стрельбы не было. Он прошел семь километров до того, как вышел на позиции ВС РФ.

Баланда добавил, что после сдачи в плен к нему очень хорошо отнеслись — и накормили, и чаем напоили. Сержант ВСУ призвал своих сослуживцев сложить оружие и не выполнять преступные приказы украинских командиров.

В начале года украинский боец рассказал, что солдат ВСУ предупредили о негативных последствиях для семей в случае их побега с поля боя.