Серый олень стал причиной госпитализации финских военнослужащих

Животное выбежало на полигон в Лапландии 11 сентября. В это время финские военнослужащие проводили учения. Бронетранспортер Pasi, под которое бросился олень, попытался избежать столкновения с животным и повернул вправо. В результате он врезался в другую боевую машину. 12 солдат госпитализировали.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В финской Лапландии проживает около 340 тысяч оленей. Парнокопытные являются одной из основных причин ДТП со смертельным исходом, поскольку часто выбегают на автотрассы.