Мир 14 февраля 2024, 15:23 «Серый кардинал» СБУ попросил политубежище в стране «Большой семерки» Экс-генерал СБУ Наумов попросил убежище в одной из стран G7 СБУ

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Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, известный также как «серый кардинал» СБУ, попросил о политическом убежище в одной из стран G7. Об этом он сообщил в комментарии украинской службе «Би-би-си».

«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров „Большой семерки“», — сказал Наумов.

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По его словам, на Украину он собирается вернуться, когда сможет надеяться на справедливый суд. Но пока на это рассчитывать не приходится. Помимо этого, экс-генерал СБУ собирается направить обращение в Европейский суд по правам человека относительно решения сербского суда и событий в своей родной стране.

Летом 2022 года в МВД Сербии заявляло о задержании двоих подозреваемых в контрабанде. Среди них был гражданин Украины 1982 года рождения. Ряд СМИ после опубликовали данные, что речь идет об экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумове, уточнила Lenta.ru.

В декабре 2023 года он освободился из сербской тюрьмы, куда его отправили за отмывание средств, напомнил «Коммерсант». На Украине Наумова разыскивают по делу о мошенничестве и злоупотреблениях.