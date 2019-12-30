Серые киты спасены от вымирания, благодаря буму рождаемости на Сахалине

Исследователи до сих пор не понимают, что привело к такому «буму рождаемости».

Животные для своих брачных игр выбрал район, где размещены морские платформы нефтяной компании. Не ясно, что именно привлекает серых китов, но очевидно, что это благотворно сказалось на их «семейной жизни».

Нефтяники вместе с учеными наблюдают за необычными соседями. По их словам, пока никакого дискомфорта никто не испытывает.