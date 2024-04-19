Мир 19 апреля 2024, 13:09 Сервисы Telegram и WhatsApp исчезли из китайского App Store WSJ: Apple удалила из китайского App Store приложения WhatsApp и Telegram Silas Stein/dpa / Global Look Press

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Корпорация Apple убрала из своего магазина приложений App Store в КНР ряд сервисов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По информации издания, в список удаленных платформ вошли мессенджер Telegram, сервисы WhatsApp*, Thread* и Signal. Американская компания Apple прокомментировала ситуацию и объяснила, что власти Китая потребовали удалить некоторые приложения.

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«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы не согласны с ними», — процитировали в газете представителя корпорации.

По его словам, руководство КНР в своем решение исходило из соображений национальной безопасности.

Ранее исследовательская компания International Data Corporation выяснила, что корпорация Apple перестала занимать первое место в рейтинге крупнейших компаний — производителей смартфонов. Американскую компанию потеснила в топе корейская Samsung.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.