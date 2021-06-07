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    07 июня 2021, 20:19

    Сервисы для знакомств дадут бонусы привитым от ковида британцам

    Дарья Бунякова

    Популярные сервисы для знакомств согласились поддержать кампанию по вакцинации в Великобритании. Правительство договорилось с руководствами приложений о поощрении пользователей, сделавших прививки от коронавируса. Теперь такие люди будут получать определенные бонусы.

    Сервисы для знакомств дадут бонусы привитым от ковида британцам

    «Ведущие сервисы знакомств, такие как Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch, объединились с правительством, чтобы побудить своих пользователей пройти вакцинацию от COVID-19 в рамках новой кампании», — сообщила пресс-служба британского парламента.

    Бонусы для пользователей появятся в приложениях с 7 июня. В профилях можно будет добавлять наклейки и значки, говорящие о пройденной вакцинации. В обмен на это пользователи получат доступ к платным премиум-функциям, в частности, к суперлайкам и высокому положению аккаунта в выдаче.

    «Для нас большая честь работать с правительством Великобритании, чтобы побудить наших пользователей участвовать в кампании вакцинации. Единое стремление к большему количеству прививок позволит людям снова встречаться лично и наладить отношения», — отметил генеральный директор Match Group Александр Любо.

    Подобная акция с привлечением сайтов знакомств уже работает в США. Кампанию по вакцинации запустили в мае.