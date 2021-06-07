Сервисы для знакомств дадут бонусы привитым от ковида британцам

Популярные сервисы для знакомств согласились поддержать кампанию по вакцинации в Великобритании. Правительство договорилось с руководствами приложений о поощрении пользователей, сделавших прививки от коронавируса. Теперь такие люди будут получать определенные бонусы.

«Ведущие сервисы знакомств, такие как Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch, объединились с правительством, чтобы побудить своих пользователей пройти вакцинацию от COVID-19 в рамках новой кампании», — сообщила пресс-служба британского парламента.

Бонусы для пользователей появятся в приложениях с 7 июня. В профилях можно будет добавлять наклейки и значки, говорящие о пройденной вакцинации. В обмен на это пользователи получат доступ к платным премиум-функциям, в частности, к суперлайкам и высокому положению аккаунта в выдаче.

«Для нас большая честь работать с правительством Великобритании, чтобы побудить наших пользователей участвовать в кампании вакцинации. Единое стремление к большему количеству прививок позволит людям снова встречаться лично и наладить отношения», — отметил генеральный директор Match Group Александр Любо.

Подобная акция с привлечением сайтов знакомств уже работает в США. Кампанию по вакцинации запустили в мае.