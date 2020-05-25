Сервис проката автомобилей Hertz обанкротился

Компания обанкротилась после того, как упал спрос на аренду автомобилей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к резкому снижению выручки, написал сайт «Известия».

За первый квартал 2020-го компания потеряла 356 миллиона долларов, а акции прокатного оператора с начала года упали на 82%.

Еще с начала весны Hertz вел переговоры с кредиторами, но успехов они не принесли, и единственным выходом стало банкротство. О полном прекращении деятельности пока не говорится.