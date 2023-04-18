Мир 18 апреля 2023, 12:34 Сервис Paramount+ анонсировал сериал про друга ежика Соника

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Стриминговый сервис Paramount+ начал производство сериала «Наклз», который расскажет о друге синего сверхзвукового ежика Соника. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Персонаж Наклз появлялся во второй части кинематографической вселенной, его роль исполнит британский актер Идрис Эльба. Также в сериале ожидается появление Адама Палли, Рори Макканна и Эди Паттерсона.

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Отмечается, что съемки картины стартовали в Лондоне. Третья часть полнометражного фильма выйдет на больше экраны в конце 2024 года.