Сервис OnlyFans приостановил действие аккаунтов авторов из России

Известный сервис OnlyFans, который дает возможность распространять фото и видео с помощью платной подписки, приостановил действие аккаунтов российских авторов. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на заявление ресурса.

«Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России», — сказано в официальном сообщении.

Сервис OnlyFans появился в 2016 году. Это служба подписки на материалы, создатели которых могут зарабатывать деньги на пользователях, подписавшихся на их публикации.

OnlyFans прославился прежде всего как площадка для индустрии для взрослых. За все время существования сервис выплатил свыше пяти миллиардов долларов создателям контента.