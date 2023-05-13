Мир 13 мая 2023, 03:03 Сервер Минтранса США с данными более 200 тысяч сотрудников взломали — СМИ Reuters: Минтранс США расследует взлом серверов с данными 237 тысяч сотрудников РИА «Новости»

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Минтранс США расследует взлом серверов с личными данными 237 тысяч нынешних и бывших сотрудников. Взлом не затронул систем безопасности на транспорте, написало Reuters.

Согласно предварительным данным, взлом произошел в «определенных административных [компьютерных] системах ведомства, используемых для таких функций, как обработка транспортных льгот сотрудников».

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В данный момент доступ к соответствующим системам на время расследования случившегося приостановлен. Принимаются меры по обеспечению безопасности и восстановлению системы.

Ранее сообщалось, что хакеры с Украины устроили тысячи кибератак на критическую инфраструктуру России. Их предотвратили и выяснили, что за попытками взлома стояли спецслужбы США и других стран НАТО.