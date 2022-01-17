Сертификация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал эту ситуацию в беседе с RT.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что такое решение было принято, так как сейчас газопровод соответствует европейским правовым нормам не по всем параметрам. По словам эксперта, данные сведения не являются новыми, так как сертификацию приостановили еще осенью прошлого года.

Специалист рассказал, что на данный момент представители Европы запросили дополнительную документацию. Процесс возобновиться лишь после того, как регулятор получит все необходимые сведения.

«Это займет еще до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдет к европейскому регулятору — там это займет от двух до четырех месяцев еще», — добавил специалист.