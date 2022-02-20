В ДНР заявили о блокировке диверсантов, планировавших серию взрывов

Группа диверсантов планировала подрывы объектов критической инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.

По данным ведомства, в Донецке заблокировали диверсионно-террористическую группу противника, которая планировала подорвать электроподстанции, газопроводы и фильтровальные станции на территории республики.

При попытке задержания диверсанты оказали сопротивление, в результате пострадали два бойца спецназа ДНР, добавили в пресс-службе МГБ ДНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последние несколько дней. Из-за этого власти ДНР и ЛНР решили эвакуировать мирное население на территорию России. Людей начали вывозить 18 февраля. По данным врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, в Россию уже прибыли 40 тысяч беженцев.