Мир 09 мая 2023, 19:04 Серию терактов предотвратили в Белоруссии перед Днем Победы Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о серии предотвращенных терактов перед Днем Победы РИА «Новости»

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Белорусские силовики предотвратили попытки совершения серии терактов перед 9 Мая. Об этом в беседе с БелТА заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

Сотрудники силовых ведомств уже задержали подозреваемых в подготовке диверсий, за которыми стоят спецслужбы других стран. Целью терактов глава КГБ назвал дестабилизацию обстановки в Белоруссии.

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«Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать», — пообещал Тертель.

Председатель КГБ подчеркнул, что организаторы привязали теракты именно ко Дню Победы. Он добавил, что в подготовленном сюжете о предотвращенных атаках террористов покажут, как недоброжелатели втянули в свою незаконную деятельность молодых людей и студентов.

В качестве уже принятых мер для предотвращения подобных случаев на государственной границе усилили охрану.