Мир 10 мая 2023, 12:01 Серию терактов планировали в Белоруссии 8 мая и в День Победы ОНТ: в Белоруссии планировались теракты 8 и 9 мая РИА «Новости»

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Перед 9 Мая и в сам День Победы в Белоруссии планировали теракты, за попыткой совершить преступления стоят заказчики с Украины. Об этом сообщил гостелеканал страны ОНТ со ссылкой на данные КГБ.

Сотрудники Комитета госбезопасности пресекли эти попытки, указал глава ведомства Иван Тертель. По информации ОНТ, взрывные устройства злоумышленники замаскировали под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа.

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Посылки с приборами получили разные люди, они должны были забрать их, не задавая лишних вопросов. В определенное время взрывные устройства планировали активировать. Это должно было привести к жертвами среди населения и дестабилизации обстановки в республике.

«Следы заказчика терактов ведут на Украину», — подчеркнула диктор.

Накануне, 9 мая, Тертель сообщал о предотвращении терактов в стране в преддверии Дня Победы. Он добавил, что преступников, которые готовились к совершению атак, задержали.