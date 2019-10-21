Серийный поджигатель машин затерроризировал британский автосалона. Видео

Издание опубликовало видео ночной вылазки поджигателя в салон.

На опубликованных кадрах видно, что неизвестный в спортивном костюме с капюшоном проходит вдоль ряда автомобилей. Он поднимает что-то с пола и, полив неизвестной жидкостью одну из машин поджигает ее. Пока горит один автомобиль он поджигает второй, который стоит рядом. После того, как горят сразу пять автомобилей, пироман отходит назад, чтобы полюбоваться своей работой. После смены кадра машины уже полыхают, в кадре появляется пожарный который тушит их. Сильный дым заволакивает все пространство. В конце в кадре можно увидеть последствия пожара.

Владелица салона Рейчел Гайскойн заявила, что пострадали 10 автомобилей. При чем поджигатель выбрал самые ценные марки. Это значит, что за ночь ее бизнес потерял около 20% своей ценности.

«Один из испорченных автомобилей нам привезли только в пятницу. Это нас подкосило, но мы еще на плаву», — заявила Рейчел. По ее словам, это точно не может быть детской шалостью. Это спланированная атака на ее бизнес. У кого-то есть большое желание разорить ее.

Дело в том, что это второй пожар за последние две недели. В прошлый раз неизвестный поджег три автомобиля. Хотя страховка покрывает стоимость самих машин, салон Рейчел не получает процента с их реализации, а это от 11 до 12 тысяч фунтов.

В случае, если Рейчел разорится, пятеро ее сотрудников останутся без дела. Сегодня салон снова открыли. Для поисков неизвестного пиромана пожарно-спасательная служба начала расследование. Но пока не сообщается даже о возможных подозреваемых.