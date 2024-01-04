Мир 04 января 2024, 21:13 Серийного маньяка поймали в Киеве после убийства продавщицы «Страна.ua»: в Киеве задержали убившего более 10 женщин маньяка РИА «Новости»

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Полиция в Киеве задержала маньяка, которого подозревают в совершении более 10 убийств по всей Украине. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Последней жертвой маньяка стала женщина в Голосеевском районе Киева. По данным полиции, мужчина зашел в магазин, где начал беседовать с продавщицей. Спустя несколько минут он покинул киоск.

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Позже подозреваемый вернулся, набросился на женщину и нанес ей многочисленные удары ножом. После расправы он снял золотые украшения и убежал.

Полиция опубликовала кадры, на которых мужчина признался в убийстве продавщицы цветов. Согласно неофициальной информации, подозреваемый является гражданином Узбекистана.

Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям. Местные СМИ писали, что маньяка искали по всей стране еще с 2023 года по подозрению в более чем десяти случаев убийства по всей стране.

Ранее в Чехии 18-летний житель Украины изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.