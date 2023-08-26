Мир 26 августа 2023, 02:41 Серия взрывов раздалась в подконтрольной Киеву части Запорожской области ТСН: в подконтрольной Киеву Запорожской области прозвучала серия взрывов Unsplash

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Серия взрывов раздалась в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева. Информация об этом появилась на украинском телеканале ТСН.

В подконтрольной киевскому режиму части региона прозвучало несколько взрывов. За несколько минут до этого в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сирены загудели в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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За прошедшие сутки сирена гудела в Запорожской области около 10 раз, следует из данных портала оповещения населения. Утром 25 августа сигнал тревоги звучал почти четыре с половиной часа. В 17:06 воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

В тот же день украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. По предварительной информации, средства ПВО работали в городе Черноморске, в котором расположен морской порт.