Мир 22 августа 2023, 01:20 Серия взрывов раздалась в городе Запорожье — СМИ «Зеркало недели»: в подконтрольном Украине городе Запорожье раздались взрывы Unsplash

Читать 360tv в

В подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

В городе раздалась серия взрывов, сообщило издание без указания подробностей. Местные власти никак не комментируют ситуацию.

Реклама

По данным портала оповещения населения, в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сирена загудела в регионе в 23:16. За сутки 21 августа воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявляли более 10 раз.

В пятницу, 18 августа, в Запорожье прогремели мощные взрывы, очевидцы сообщили минимум о четырех. На месте одного из них видели густой столб черного дыма.

Взрывы также прогремели на северо-востоке Украины в Сумской области. Других данных о случившемся не поступало. Сирена тревоги гудит в Днепропетровской области.