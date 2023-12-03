Мир 03 декабря 2023, 03:56 Серия взрывов прозвучала в Сумах на Украине «Зеркало недели»: в Сумах произошли взрывы, сработала воздушная тревога РИА «Новости»

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В городе Сумы на Украине прогремело несколько взрывов Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», — написали журналисты.

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Других сведений издание не привело. Городские власти пока не прокомментировали ЧП.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме этого, сирены гудят в Николаевской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Согласно информации украинских Telegram-каналов, работали системы ПВО.

Минувшей ночью взрывы звучали в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.