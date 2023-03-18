Мир 18 марта 2023, 08:42 Серия взрывов произошла в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о серии ночных взрывов в городе Запорожье РИА «Новости»

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Серия взрывов произошла ночью в городе Запорожье, подконтрольном властям Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Примерно в 04:15 серия взрывов прозвучала во временно оккупированном Запорожье, их слышали во всех частях города. Целью прилетов, по традиции, были объекты, используемые режимом Владимира Зеленского для ведения войны», — написал он.

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Рогов отметил, что одним из пораженных объектов оказался пункт общественного питания, в котором дислоцировались украинские боевики.

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«Среди людей, по словам гауляйтеров Зеленского, погибших и пострадавших нет. Все правильно, ведь нацисты — не люди. Запорожье всегда было и будет свободным», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее Рогов сообщал, что жители города Запорожье стараются покинуть регион из-за опасения оказаться мобилизованными в ряды ВСУ.