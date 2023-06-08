Мир 08 июня 2023, 03:17 Серия взрывов произошла в Сумах — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Сумах РИА «Новости»

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Взрывов раздались в Сумах. Перед этим в области объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал ТСН.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, по состоянию на 03:00 по московскому времени режим тревоги действует в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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Серия взрывов прогремела 7 июня в городе Чугуеве Харьковской области. По данным украинского издания «Страна», воздушная тревога действовала по всей восточной части страны.

Сигналы воздушной тревоги также раздались в Киеве. И уже через минуту ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и других областях.

Глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий ранее сообщил, что на Украине могут частично открыть воздушное пространство. По его словам, власти надеются, что в регионе можно будет наладить функционирование гуманитарного коридора и тогда аэропорт сможет снова начать работу.