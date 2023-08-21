Мир 21 августа 2023, 15:24 Серия взрывов произошла в Нидерландах Полиция Нидерландов: в Амстердаме, Гааге и Влардингене прозвучали взрывы

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Взрывы раздавались прошлой ночью и утром в крупнейших городах Нидерландов. В том числе их слышали в Амстердаме. Об этом сообщила газета NL Times, ссылаясь на полицию.

«Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зейдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге», — сказано в материале.

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Никто в результате случившегося не пострадал. Правоохранительные органы уточнили, что во Влардингене взрыв произошел в 02:30 (03:30 по московскому времени). Все случилось рядом с магазином, дверь и витрины торговой точки получили повреждения. Также фасад здания обгорел.

Два взрыва в Амстердаме слышали примерно в 04:50 и 07:00 (около 05:50 и 08:00 по московскому времени), за ними последовали пожары. Спасатели уже потушили пламя.

Журналисты добавили, что в Гааге примерно в 01:10 по местному времени (02:10 по московскому времени) тоже звучали взрывы. Причины ЧП уточняются.