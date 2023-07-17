17 июля 2023, 00:19
Серия взрывов прогремела в Запорожье
Рогов: в подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучали взрывы
В городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Украины, прогремела серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, звучат взрывы», — написал он.
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По предварительным данным, взрывы связаны с работой вражеских установок ПВО по российским беспилотникам «Герань», добавил Рогов. Он также пообещал позднее сообщить подробности.
Несколько часов назад взрывы звучали в Харьковской области Украины. По данным российских военкоров, в этот момент российские войска вели атаку на военные объекты ВСУ при помощи дронов-камикадзе.
Ранее стало известно, что бойцам ВС РФ удалось уничтожить пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink ВСУ на правом берегу Днепра.
Взрывы
Запорожье
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