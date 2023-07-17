Мир 17 июля 2023, 00:19 Серия взрывов прогремела в Запорожье Рогов: в подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучали взрывы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Украины, прогремела серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, звучат взрывы», — написал он.

Реклама

По предварительным данным, взрывы связаны с работой вражеских установок ПВО по российским беспилотникам «Герань», добавил Рогов. Он также пообещал позднее сообщить подробности.

Несколько часов назад взрывы звучали в Харьковской области Украины. По данным российских военкоров, в этот момент российские войска вели атаку на военные объекты ВСУ при помощи дронов-камикадзе.

Ранее стало известно, что бойцам ВС РФ удалось уничтожить пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink ВСУ на правом берегу Днепра.