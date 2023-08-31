Мир 31 августа 2023, 15:15 Серия взрывов прогремела в Швеции в ночь на 31 августа Полиция Швеция сообщила о четырех взрывах в трех городах в ночь на 31 августа Википедия

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Взрывы неизвестного происхождения прогремели в трех городах Швеции за 70 минут в ночь на четверг, 31 августа. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила газета Aftonbladet.

По данным правоохранителей, всего произошло четыре детонации. Первые два взрыва с разницей в 10 минут прогремели в Гетеборге, следующий — в пригороде столицы Норсборге, последний — в Нючепинге.

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«Все взрывы прогремели в многоквартирных домах. В результате происшествия никто не пострадал, но здания получили серьезные повреждения» — заявил представитель аварийно-спасательных служб Швеции Патрик Хедлунд.

В полиции заявили, что пока не могут подтвердить, что все взрывы связаны между собой. В ведомстве добавили, что начали предварительное расследование

Опрошенные журналистами жители пригорода Стокгольма заявили, что взрыв был очень сильным. По их словам, детонация оставила в земле воронку около жилого дома.

В Нючепинге детонация произошла около таунхауса, где в минувшие выходные в ходе перестрелки погиб мужчина. Местные полицейские по факту взрыва завели уголовное дело о покушении на убийство.

По данным агентства France-Presse, криминальная обстановка в Швеции значительно ухудшилась. Только в 2022 году в стране зарегистрировали 90 взрывов и 101 попытку организации теракта.