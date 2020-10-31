Серия взрывов прогремела в районе Шуши в Карабахе

В Степанакерте после взрыва включили воздушную тревогу. По предварительным данным, жертв и разрушений в городе нет.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Боевые действия не стихали даже на день, хотя стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан. О мирных переговорах по урегулированию ситуацию пока речи не идет, так как Баку и Ереван занимают принципиально разные позиции.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в Карабах помог бы решить конфликт на линии соприкосновения.

Политолог Алексей Макаркин во время разговора с «360» напомнил, что миротворцы из России могут появиться в регионе только при согласии обеих сторон, а это маловероятно. Азербайджан уже добился ряда военных успехов и продолжит наступление.