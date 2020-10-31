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    31 октября 2020, 08:40

    Серия взрывов прогремела в районе Шуши в Карабахе

    Андрей Иванов

    Около 07:00 возле карабахского города Шуши прогремела серия мощных взрывов. Часом раньше взрыв произошел в столице непризнанной НКР Степанакерте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
    Серия взрывов прогремела в районе Шуши в Карабахе

    В Степанакерте после взрыва включили воздушную тревогу. По предварительным данным, жертв и разрушений в городе нет.

    Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Боевые действия не стихали даже на день, хотя стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан. О мирных переговорах по урегулированию ситуацию пока речи не идет, так как Баку и Ереван занимают принципиально разные позиции.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в Карабах помог бы решить конфликт на линии соприкосновения.

    Политолог Алексей Макаркин во время разговора с «360» напомнил, что миротворцы из России могут появиться в регионе только при согласии обеих сторон, а это маловероятно. Азербайджан уже добился ряда военных успехов и продолжит наступление.