Мир 30 декабря 2023, 18:39 Серия взрывов прогремела в Одесской области Readovka: в нескольких городах Одесской области произошли взрывы Pxhere

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Серия взрывов прогремела в нескольких городах Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По некоторым данным, российская армия уничтожила военную инфраструктуру ВСУ. Взрывы слышали в микрорайоне Черемушки и в Черноморске. Местные СМИ сообщили, что в Одессе сработала воздушная тревога.

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До этого серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, в городе объявили воздушную тревогу. Накануне взрывы прозвучали в Одессе и подконтрольном украинским властям Херсоне.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского предупредили о «сюрпризе» на Новый год от России. ВС РФ продолжат наносить точные удары по военным объектам вплоть до 31 декабря.