30 декабря 2023, 18:39
Серия взрывов прогремела в Одесской области
Readovka: в нескольких городах Одесской области произошли взрывы
Серия взрывов прогремела в нескольких городах Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
По некоторым данным, российская армия уничтожила военную инфраструктуру ВСУ. Взрывы слышали в микрорайоне Черемушки и в Черноморске. Местные СМИ сообщили, что в Одессе сработала воздушная тревога.
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До этого серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, в городе объявили воздушную тревогу. Накануне взрывы прозвучали в Одессе и подконтрольном украинским властям Херсоне.
Ранее украинского президента Владимира Зеленского предупредили о «сюрпризе» на Новый год от России. ВС РФ продолжат наносить точные удары по военным объектам вплоть до 31 декабря.
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