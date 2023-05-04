Мир 04 мая 2023, 04:21 Серия взрывов прогремела в Одессе и Киеве «Общественное»: около 10 взрывов прогремели в Одессе и Киеве РИА «Новости»

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В ночь на 4 мая в Одессе и Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ и очевидцы.

Первый взрыв в Одессе произошел около 02:30. О нем сообщило издание «Общественное». Почти следом появилось извещение о втором и третьем взрывах. В течение следующих 20 минут в городе прогремели еще четыре взрыва. Все это время в области работали сирены воздушной тревоги.

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«В Одессе не прекращаются взрывы. Местные Telegram-каналы пишут, что, скорее всего, есть „прилет“, поднимается дым», — написал автор украинского Telegram-канала Klymenko Time.

Сообщения о взрыве в столице Украины появились примерно в то же время. Взрывы и работу ПВО подтвердили в Киевской городской военной администрации и областной военной администрации. Позднее появилось сообщение о повторном взрыве в столице.