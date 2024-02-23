Мир 23 февраля 2024, 22:53 Серия взрывов прогремела в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, в том числе «Зеркало недели».

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении российских дронов к Одессе. В Одесской области объявили воздушную тревогу.

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Сирена ракетной опасности гудит на всей территории восточной части Украины. Воздушную тревогу объявили также в столице страны.

В ночь на 23 февраля в Одессе из-за взрывов загорелся объект инфраструктуры. В области в течение почти трех часов гудела сирена воздушной тревоги. Информацию о взрывах подтвердил губернатор региона Олег Кипер.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Одесса должна вернуться в состав России, так как всегда являлась русским городом.