Мир 24 декабря 2023, 23:07 Серия взрывов прогремела в Одессе РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Одессе во время первой воздушной тревоги, объявленной около 22:26. Как сообщило местное издание «Думская», причиной стала работа противовоздушной обороны.

Отбой воздушной тревоги в городе объявили спустя семь минут. Но тишина продержалась недолго. В 22:40 сирены включились снова.

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Журналисты издания со ссылкой на пресс-службу воздушных сил ВСУ сообщили о подлете нескольких групп ударных беспилотников, летящих в сторону Одессы и Черноморска со стороны моря. После этого сообщения появилась информация о новых взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

Кроме Одесской области воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Днепропетровской области, где беспилотники ожидают в Павлограде и Староконстантинове, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены работают в Житомирской, Харьковской и Винницкой областях.

Сегодня же взрывы прогремели в городе Кропивницком Кировоградской области Украины. Но никаких подробностей о последствиях журналисты пока не сообщили.