Мир 17 декабря 2023, 09:46 Серия взрывов прогремела в Одессе «Политика страны»: взрывы произошли в Одессе и Кировограде

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Серия взрывов прогремела в ночь на 17 декабря в нескольких городах Украины: Кировограде (украинское название — Кропивницкий), Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Сначала взрывы местные жители услышали в Кировограде, после несколько взрывов в Одессе. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге. Людей просили спрятаться в укрытиях.

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Затем поступила информация о взрывах в Херсоне, по данным местных пабликов, в городе начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье.

Ранее пожар начался на складе в Днепропетровской области после взрывов. Возгорание произошло на складе, его ликвидировали спасатели.